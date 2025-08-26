Детям-сиротам в Челябинской области вручили «сумки выпускника»

Наборы, призванные помочь на старте самостоятельной жизни, собрали в Фонде 2020

Постельное белье, кухонные наборы, средства гигиены и бытовая химия, а также утюг, чайник и плед — это лишь малая часть набора, который заботливо сложили волонтеры Фонда 2020 в «сумку выпускника» для своих подопечных. Сегодня такие наборы — на самом деле по три сумки с разнообразным добром — получили 40 ребят, которые выпускаются в конце августа из учреждений для детей-сирот в Челябинске, Южноуральске и Магнитогорске.









«Это минимум вещей и продуктов, который поможет ребятам на старте нового — взрослого — этапа в их жизни. Там простые вещи, предназначенные для того, чтобы помочь выпускникам адаптироваться к новым обстоятельствам, к самостоятельной жизни в общежитии или собственной квартире», — говорит общественный деятель Ирина Текслер.





Она поблагодарила помощников, которые помогли собрать приданое для выпускников: благотворительные фонды — Банк еды «Русь» и «Семья Плюс».





Лариса Мошкова, председатель комитета по социальной политике Челябинска, отметила важность этой инициативы:





«Это добрая традиция, которая реализуется уже четвертый год подряд. Такая первая помощь очень важна для выпускников, которые начинают самостоятельную жизнь. Мы помогаем им не растеряться в этом мире и почувствовать поддержку».

Ирина Текслер обратилась к выпускникам с просьбой бережно отнестись к полученным сегодня подаркам: не продавать ради получения быстрой выгоды — она будет невелика, но использовать их во благо.

«Желаю вам жить достойно: найти новых друзей, построить отношения, получить образование и найти хорошую работу. И помните, что мы всегда вас ждем и всегда вам рады», — сказала она, в частности.





А Фонд 2020 продолжит свою работу, поддерживая выпускников и помогая им в трудные моменты, добавила она.



