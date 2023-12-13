Эксперты предлагают запретить детям открывать счета в банках без согласия родителей

Инициативу поддержали общественные деятели Челябинской области

Заместитель председателя Общественной палаты Магнитогорска Елена Фасахова предлагает на уровне законов РФ запретить детям открывать банковские счета без согласия родителей или других законных представителей. Свое предложение общественный деятель озвучила на заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах УрФО.

Сегодня, начиная с 14 лет, несовершеннолетние дети имеют право самостоятельно открывать банковские счета и получать банковские карты. Иногда это приводит к преступлениям против несовершеннолетних. Например, были случаи, когда на ребенка незаконно оформляли кредит, а карта, открытая за некоторое вознаграждение от злоумышленников, использовалась для обналичивания средств обманутых граждан.

Инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, а также другие участники заседания — представители Минсоца, полиции и самих банков.