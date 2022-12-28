Детям из семей мобилизованных вручили подарки в рамках акции «Елка желаний» в Челябинской области

Рассказываем, чьи желания исполнили члены правительства региона

В Челябинской области продолжается новогодняя акция «Елка желаний», старт которой дал губернатор Алексей Текслер. Участие в проекте также приняли главы муниципалитетов и члены правительства, в том числе замгубернатора Егор Ковальчук и министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Они исполнили желания школьников из семей мобилизованных, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Егор Ковальчук снял с елки шар с пожеланием семилетней Аяны Батракановой из Кизильского района. В этом году дочь мобилизованного медика пошла не только в обычную школу, но и в музыкальную и попросила преподнести ей в подарок синтезатор. Замгубернатора исполнил желание девочки и показал Аяне и ее брату, который уже учится в университете, резиденцию губернатора. На прощание Егор Ковальчук подарил школьнице билеты на новогоднюю музыкальную сказку «Кот в сапогах», которая идет во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской.

«Каждый год я с большим удовольствием принимаю участие в замечательной доброй акции „Елка желаний“. А этот год стал особенным: в большинстве шариков на нашей елке — новогодние мечты и желания детей, чьи отцы выполняют сейчас свой патриотический долг, отстаивая независимость страны. И если в наших силах сделать праздник этих мальчиков и девочек чуть более радостным и волшебным, нельзя упускать такую возможность», — рассказал Егор Ковальчук.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев поздравил с наступающим Новым годом 12-летнюю Ангелину из Карталинского района и вручил ей умную колонку, о которой просила школьница.

Новогодняя благотворительная акция в регионе продолжается.

Фото: пресс-службы правительства Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.