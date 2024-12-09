Детям Челябинской области раздадут 170 тысяч новогодних подарков от губернатора

Презенты получат ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и многодетные семьи

С 14 декабря на Южном Урале начнут раздавать сладкие подарки от губернатора. В этом году их получат более 170 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Новогодние подарки от губернатора предназначены для детей, которые нуждаются в особой защите и поддержке. Это дети участников СВО, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из многодетных семей и другие категории граждан», — отмечают в пресс-службе.

По сравнению с прошлым годом новогодние сладости стали на 300 граммов тяжелее. Помимо шоколадных конфет и плиток, в каждом подарке будет игрушка.

Для детей, которым запрещено сладкое, приготовлены спецподарки — без еды.

Подарки вручат на новогодних представлениях, которые пройдут во всех муниципалитетах области, а также в управлениях социальной защиты или комплексных центрах по месту жительства.