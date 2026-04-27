Детскую железную дорогу запустят в Челябинске 30 апреля

Старт новому сезону даст легендарный паровоз 157С‑24

С 30 апреля Детская железная дорога в Челябинске начнет 77‑й сезон перевозок. Его торжественно откроет уникальный паровоз 157С‑24, который задействуют на протяжении всего сезона по особым праздничным датам. А в обычные дни обслуживать ребят и их родителей будут составы «Южноуралец» и «Юность» с тепловозами ТУ7А и ТУ2, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

К этому сезону Детскую железную дорогу готовили тщательно: снаружи вагоны получили узнаваемую серо-красную ливрею, а внутри они стали еще более удобными для пассажиров. Кроме того, до начала перевозок специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали тепловозы, вагоны, пути, средства связи, устройства централизации и блокировки.

Особым этот сезон будет и для 500 будущих железнодорожников, которые пройдут практику на Детской железной дороге. Ребята уже получили теоретические знания, прошли курсы по технике безопасности и готовы приступить к работе. Они попробуют себя в роли машинистов, проводников, осмотрщиков вагонов, дикторов, а также в других профессиях.