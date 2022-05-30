В Южноуральске капитально отремонтировали здание детской поликлиники. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием. Для самых маленьких посетителей организованы игровые зоны. Общий объем финансовых работ составил более 17 млн рублей. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«Здание поликлиники ожидало ремонта более 18 лет. В апреле 2021 года больнице Южноуральска в рамках государственной программы „Развитие здравоохранения Челябинской области“ были выделены необходимые средства. Капитальный ремонт здания проходит в несколько этапов. Реконструкцию контролировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — рассказали в региональном Минздраве.
Поликлиника оснащена оптико-диагностическим комплексом «Уникорд МТ+», офтальмологическим оборудованием, аппаратами ультразвуковой диагностики, ЭКГ, дефибриллятором, холодильным медоборудованием. В учреждении открыт рентгенкабинет, установлен новый лор-комбайн.
Торжественное открытие больницы провели председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев, первый заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов и глава Южноуральска Ярослав Куленко.
«Сегодня стали мы свидетелями действительно долгожданного события. В Южноуральске проживает 37 тысяч человек, и, безусловно, доступная медицинская помощь, особенно для всех маленьких пациентов, очень важна. Теперь детская поликлиника отвечает всем требованиям. Забота о здоровье детей — важная задача для депутатского корпуса, парламента и губернатора Челябинской области», — отметил Александр Лазарев.
По словам Дмитрия Тарасова, этот объект был критично необходим для города. Более 8 тысяч детей получают здесь медицинскую помощь на более высоком уровне. Прием ведут не только педиатры и терапевты, но и узкие специалисты: хирург, ортопед, кардиолог, лор, офтальмолог, невролог, психолог и стоматолог, работает врач функциональной диагностики.
Комплектование врачами еще продолжается, в ближайшее время в поликлинике ожидаются молодые специалисты по программе «Земский доктор».