Детскую поликлинику после капитального ремонта открыли в Южноуральске

Реконструкцию контролировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Южноуральске капитально отремонтировали здание детской поликлиники. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием. Для самых маленьких посетителей организованы игровые зоны. Общий объем финансовых работ составил более 17 млн ​​рублей. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



«Здание поликлиники ожидало ремонта более 18 лет. В апреле 2021 года больнице Южноуральска в рамках государственной программы „Развитие здравоохранения Челябинской области“ были выделены необходимые средства. Капитальный ремонт здания проходит в несколько этапов. Реконструкцию контролировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — рассказали в региональном Минздраве.

Поликлиника оснащена оптико-диагностическим комплексом «Уникорд МТ+», офтальмологическим оборудованием, аппаратами ультразвуковой диагностики, ЭКГ, дефибриллятором, холодильным медоборудованием. В учреждении открыт рентгенкабинет, установлен новый лор-комбайн.

Торжественное открытие больницы провели председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев, первый заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов и глава Южноуральска Ярослав Куленко.

«Сегодня стали мы свидетелями действительно долгожданного события. В Южноуральске проживает 37 тысяч человек, и, безусловно, доступная медицинская помощь, особенно для всех маленьких пациентов, очень важна. Теперь детская поликлиника отвечает всем требованиям. Забота о здоровье детей — важная задача для депутатского корпуса, парламента и губернатора Челябинской области», — отметил Александр Лазарев.

По словам Дмитрия Тарасова, этот объект был критично необходим для города. Более 8 тысяч детей получают здесь медицинскую помощь на более высоком уровне. Прием ведут не только педиатры и терапевты, но и узкие специалисты: хирург, ортопед, кардиолог, лор, офтальмолог, невролог, психолог и стоматолог, работает врач функциональной диагностики.

Комплектование врачами еще продолжается, в ближайшее время в поликлинике ожидаются молодые специалисты по программе «Земский доктор».