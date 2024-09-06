Детскую площадку открыли при центре «Звездный дождь» в Челябинске

Ее построили на деньги Минсоца и благотворителей

Уникальная школа для детей с аутизмом в Челябинске «Звездный дождь» получила собственную площадку для игр и занятий на свежем воздухе. Площадку создали на деньги субсидии Минсоца области и благотворителей, рассказали ИА «Первое областное» в «Звездном дожде».

«Каждый день на занятия в центр приходят десятки детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Мы обучаем их разным полезным навыкам, в том числе развиваем их физическую активность. Физические упражнения хорошо влияют на развитие таких детей, они им очень нужны. Теперь педагоги будут проводить занятия не только в зале, но и на свежем воздухе», — говорит пресс-секретарь центра Анна Лаврова.

Площадку строили почти полгода. Для создания современного места отдыха в основном применялись природные материалы.

Больше всего ребята полюбили корабль из дерева и уличные музыкальные инструменты.

Покрытие на площадке мягкое, безопасное.

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