Детскому саду в Копейске подарили умное зеркало

Оно поможет развивать речь малышей с ОВЗ

Детский сад № 52 «Олимпиец» в Копейске можно назвать необычным. Сад посещают 400 малышей, половина которых имеет особенности развития и нуждается в помощи логопеда. Чтобы занятия с логопедом проходили более эффективно, Фонд 2020 подарил садику умное зеркало производства челябинской компании «Инновации — детям», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Умное зеркало позволяет проводить занятия в форме игры и экономит время педагога на подготовку к уроку, так как в памяти зеркала уже хранятся 270 сценариев для ребят с разными диагнозами.

«Фонд 2020 совместно с челябинской компанией „Инновации — детям“ подарили садику логопедическое зеркало, которое облегчит труд логопедов, методистов и тьюторов и позволит детям в игровой форме работать над развитием речевого аппарата. С зеркалом занятия будут проходить легко, интересно и весело», — рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.



С помощью умного зеркала можно корректировать и устранять дефекты речи, развивать артикуляцию, произношение звуков, закреплять навыки звукового анализа, обогащать лексический запас ребенка.



Например, во время упражнения «Одуванчик» ребенок должен дуть в микрофон, чтобы с пушистого одуванчика на экране разлетелись все парашютики.

«Упражнение тренирует силу и плавность выдоха. Не имея плавного выдоха, ребенок будет глотать порцию воздуха прямо во время разговора, что будет выглядеть некрасиво», — говорит ведущий методист компании «Инновации — детям» Наталья Тимофеева.

Также умное зеркало позволяет записывать в память компьютера уроки ребенка, чтобы спустя какое-то время педагог мог увидеть реальный прогресс в развитии малыша.

Ранее Фонд 2020 Ирины Текслер закупил у компании «Инновации — детям» интерактивное оборудование для развития детей. Технику отправили в 62 детских сада Челябинской области. Это интерактивные песочницы, умные зеркала и живой пол.

Материал создан ИА «Первое областное».