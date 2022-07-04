Детскому лагерю в Челябинской области предложили создать пожарную дружину

Руководство «Бригантины» объяснило, почему это невозможно

Руководство спортивно-оздоровительного лагеря «Бригантина» на озере Увильды пояснило, что в его полномочия не входит создание добровольной пожарной дружины из числа сотрудников лагеря. Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что представитель регионального МЧС призвал директора лагеря за счет своих ресурсов обеспечить дополнительную защиту «Бригантины» на случай пожара.

«Представитель главного управления МЧС по Челябинской области требует организовать добровольную пожарную дружину в „Бригантине“, которая является филиалом ГАУ „Метеор“. Но по закону ее может создать объединение физических или юридических лиц. Наше учреждение является государственным, поэтому не в праве создавать такую дружину, быть ее участником или принуждать работников организовывать пожарную дружину, так как это не входит в их должностные обязанности»,

— объяснил и. о. директора ГАУ «Метеор» Андрей Тимощенко.

Директор ГАУ «Метеор» считает, что ГУ МЧС по Челябинской области за много лет вполе могли бы организовать такое размещение пожарных подразделений пожарной охраны, которое обеспечило бы нормативное прибытие подразделений пожарной охраны вместо того, чтобы рекомендовать учреждениям создавать добровольные пожарные дружины. Персонал лагеря и так проходит обязательное обучение мерам пожарной безопасности, и в случае ЧП готов к действиям по защите жизни и здоровья отдыхающих. Кроме того, методист ГАУ «Метеор» разработал программу «Юный помощник добровольного пожарного дружинника». Уже в этом году по программе начнут обучаться отдыхающие в лагере дети.

По мнению руководителя ГАУ «Метеор», главное управление нарушает федеральное законодательство в области пожарной безопасности, не обеспечивая размещение подразделений пожарной охраны с учетом нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения на территории Карабашского городского округа.

Напомним, ранее трем лагерям: «Сапфиру» на озере Большой Шантропай, «Орленку» на Акакуле и «Бригантине» на Увильдах, — предложили обучить персонал мерам пожарной безопасности, чтобы в случае ЧП они могли до приезда пожарных расчетов начать тушение пожара и эвакуировать детей.

В «Сапфире» из числа сотрудников уже организуют добровольные пожарные дружины. В двух других лагерях от предложенных региональным МЧС альтернативных мер отказались.