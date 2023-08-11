Минпросвет России подвел итоги Всероссийского конкурса профмастерства среди педагогов допобразования в области физкультуры и спорта. Лауреатом одной из номинаций стала Ксения Руднева из Аши, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.
Ксения из спортивной семьи. Ее отец Олег Скобочкин тоже тренер. Девушка семь лет своей жизни посвятила танцам, один год — боксу, является кандидатом в мастера спорта по самбо и учить детей дзюдо.
Победители и лауреаты конкурса будут награждены памятными призами.