20 апреля Тотальный диктант для юных участников пройдет на двух площадках — в универмаге «Детский мир» и в гимназии № 1. Текст ориентирован на участников от 7 до 10 лет, его составила автор «взрослого» текста этого года писательница Анна Матвеева, сообщают организаторы.
Ребятам предстоит записать под диктовку около 10 предложений. Текст озвучат опытные педагоги города.
«Тотальный диктант в привычном нам виде — это достаточно сложный текст, с которым не каждый взрослый справится. Обычно к нему приступают с 12 лет. Детям младше очень трудно успевать за темпом диктовки. Именно поэтому возникла идея детского диктанта для тех, кто только научился писать. Детский диктант впервые провели в прошлом году в Москве. Эксперимент оказался удачным, и сейчас новый формат Тотального диктанта расширили на другие города», — рассказывает координатор Тотального диктанта в Челябинске Анна Минибаева.
Записать ребенка на одну из площадок детского Тотального диктанта можно на сайте через раздел «Мероприятия».
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