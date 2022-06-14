Детский технопарк «Кванториум» появится в Копейске

Помещения под новую образовательную площадку нашли в местном политехническом колледже

В Копейске появится детский технопарк «Кванториум», сообщили сегодня, 14 июня, в администрации города. Образовательная площадка разместится в помещениях, которые передал муниципалитету Копейский политехнический колледж.

В мэрии уточнили, что кабинеты будущего технопарка требуют основательной модернизации. Необходимые для проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ средства власти рассчитывают получить из регионального бюджета. О сроках создания копейского «Кванториума» не сообщается.

Сеть детских технопарков «Кванториум» существует по всей стране. Там школьники изучают робототехнику, программирование и другие инженерные дисциплины. Особенность «Кванториумов» — проектное обучение, когда дети получают все необходимые знания и навыки в ходе практики.

В Копейске это будет первое учреждение такого формата. Сейчас местные школьники осваивают азы перспективных профессий в мобильных «Кванториумах», о чем «Первое областное» рассказывало в одном из предыдущих материалов.