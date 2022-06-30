Детский технопарк «Кванториум» к сентябрю появится в Златоусте

На оснащение и ремонт площадки для школьников направили более 30 миллионов рублей

В Златоусте к осени 2022 года откроется детский технопарк «Кванториум». На базе школы № 35 появится площадка с современным оборудованием, где ребята смогут повысить уровень знаний по химии, биологии, физике, информатике и в других областях, сообщил глава городского округа Максим Пекарский.

«На техническое оснащение инновационной площадки выделено более 21 миллиона рублей. Со своей стороны, из местного бюджета, направили еще почти 13 миллионов рублей — эти средства пойдут на ремонт помещений», — рассказал Максим Пекарский на своей странице в соцсети.

Сейчас на объекте идет ремонт. Все желающие могут увидеть дизайн-проект технопарка, который преобразится уже к сентябрю.

Напомним, еще один «Кванториум» появится в Копейске. Образовательная площадка разместится в помещениях, которые передал муниципалитету Копейский политехнический колледж.