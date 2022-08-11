Детский сад в центре Челябинска атаковали осы

Воспитателям пришлось вызвать спасателей

Сотрудники службы спасения защитили детей и сотрудников детского сада в Челябинске от агрессивно настроенных ос. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает городское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

С просьбой о помощи в Единую дежурно-диспетчерскую службу города обратилась сотрудник детского сада № 335, который расположен на улице Российской. Женщина рассказала, что на участке, где гуляют дети, кружится целый рой ос. От их укусов уже пострадали три ребенка.

«Спасатели обнаружили гнездо под дощатым полом веранды и уничтожили его при помощи кипятка и аэрозоля для борьбы с насекомыми. Теперь дети могут спокойно гулять»,

— говорят в управлении.

Следует помнить, что укус ос может вызвать анафилактический шок. Поэтому горожанам советуют держаться от этих насекомых подальше. Если вы обнаружили гнездо ос, не пытайтесь уничтожить его до того, как наденете защитную одежду, в том числе плотные перчатки и шляпу с москитной сеткой. На всякий случай запаситесь антигистаминным препаратом. Аллергикам вообще не следует подходить к пчелам близко самостоятельно.

Для убийства ос можно использовать аэрозоли, которыми уничтожают насекомых-вредителей. Личинки нужно передавить, а гнездо — сжечь.

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