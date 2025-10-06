Детский сад в 48‑м микрорайоне Челябинска принял первых детей

Мэр Алексей Лошкин держит ситуацию с учреждением на личном контроле

Детский садик в 48-м микрорайоне Челябинска с начала октября принял первые группы детей. Это стало возможно после того, как мэрия направила в досудебном порядке требования об устранении всех замечаний, которые были выявлены при приемке садика, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, детсад должен был заработать еще в сентябре, но из-за обнаруженных нарушений он так и не открылся в срок. Там потребовалась доработка электрики.

«Организации, которая вела строительство, мы направили в досудебном порядке требования об устранении всех замечаний. Насколько я знаю, они сейчас либо активно отработаны, либо в ближайшее время будут завершены», — отметил мэр Алексей Лошкин.

Также глава города подчеркнул, что держит ситуацию на особом контроле.