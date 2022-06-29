Детский сад из Златоуста стал победителем всероссийского конкурса

Дошкольное учреждение признали лучшим среди специализированных консультационных центров страны

В Санкт-Петербурге подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2022». Победителем стал детский сад из Златоуста, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

Детский сад № 73 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Садик признали лучшим в номинации «Консультационные центры в ДОО».

«При поддержке Фонда президентских грантов, а также при активном участии Златоустовской епархии в этом садике появились иппотренажер, беговая дорожка для детей с ДЦП, сенсорно-динамический комплекс „Дом Совы“ и многое другое. Они позволят изменить и облегчить чью-то жизнь, восстановить здоровье. Поздравляю коллектив детского сада с заслуженной победой!»

— обратился к сотрудникам детского сада глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

В финале конкурса принимали участие 69 дошкольных организаций России.