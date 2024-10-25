Детский сад из Челябинска обзавелся многоярусным огородом

Проект педагогов реализовали на грант ОМК

В челябинском детском саду № 467 открыли образовательное экологическое пространство — многоярусный огород. Дети смогут наблюдать за ним круглый год, ухаживать за растениями и изучать их. Проект детского сада «Огородная мозаика» участвовал в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» и получил грант от Объединенной металлургической компании.

«Нашему садику больше 30 лет, здание и территория уже не новые, но мы стараемся развиваться. В прошлом году благодаря гранту ОМК создали свою метеостанцию, а в этом году — заложили огород. Большую поддержку оказали не только родители наших воспитанников, но и волонтеры завода „ОМК Трубодеталь“, которые участвовали в проекте», — говорит старший воспитатель детского сада № 467, автор проекта «Огородная мозаика» Оксана Курдина.

Современный огород с теплицей поможет ребятам стать более ответственными по отношению к природе, а также вырастить что-то своими руками. За каждую грядку назначают ответственных — педагогов и группы воспитанников. Помогут ухаживать за посадками и родители.





В огороде уже посадили малину, озимую пшеницу и чеснок. Весной ассортимент пополнят новыми растениями.

«ОМК с удовольствием поддерживает системные проекты в регионах, где работают наши заводы. Детский сад № 467 выигрывает грант „ОМК Партнерство“ два года подряд. Его проекты помогают развивать всесторонне и само учреждение, и его воспитанников. Важно, что в проект вовлечены и родители, это помогает укреплять семейные ценности», — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.

Детский сад № 467 посещают почти три сотни ребят. Все они побывают на развивающих занятия в многоярусном огороде.