Детский писатель из США получил российское гражданство и переехал в Магнитогорск

Мужчина воссоединился с женой и ребенком

В отделе полиции «Ленинский» в Магнитогорске в торжественной обстановке паспорт гражданина Российской Федерации вручили экс-гражданину США Брэндону Тейлору. Оформление документов заняло не более одного месяца, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Более 10 лет назад тогда еще американец познакомился в соцсетях с жительницей Магнитогорска. В 2014 году пара поженилась, вскоре у них родился ребенок. Чтобы воссоединиться с семьей, детский писатель Брэндон Тейлор решил обосноваться в Магнитогорске и получить российское гражданство.

В 2021 году он обратился с заявлением о выдаче вида на жительство, а в феврале 2024 года — с заявлением о получении гражданства. Уже в марте он принял присягу и получил свой главный документ.

Взяв в руки российский паспорт, теперь уже россиянин Брэндон Тейлор поблагодарил полицейских за исполнение его давней мечты.