Детский омбудсмен Южного Урала займется трудными детьми и профилактикой аутизма

Такие задачи Евгении Майоровой поставил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с региональным уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Глава региона и омбудсмен подвели итоги 2021 года и наметили задачи на 2022-й. В их числе — профилактика раннего аутизма, работа с детьми из неблагополучных семей, правовая поддержка эвакуированных жителей ЛДНР, сообщает пресс-служба губернатора.



«Мы продвинулись в прошлом году и в начале этого года по ряду вопросов. Удалось решить проблему флеш-мониторинга для детей с диабетом первого типа. Решения по этому поводу у нас уже приняты. Сейчас одна из актуальных задач — это помощь семьям в развитии детей с ранним аутизмом. Я сейчас говорю и о помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, которые этой проблемой занимаются, и о создании новых ресурсных центров, государственных и на базе некоммерческого сектора. Конечно, это работа с детскими садами, создание новых ресурсных классов в школах. Важны все вопросы раннего выявления и профилактики аутизма. Кроме того, год назад мы с вами проводили форум „Омбудсмен 2.0“. И тогда активно презентовали цифровую экосистему защиты детей. Это действительно серьезная и интересная тема, которую важно продолжить», — обратился к детскому омбудсмену Алексей Текслер.

Евгения Майорова сообщила, что в 2021 году к уполномоченному обратились более пяти тысяч детей и их представителей. Также уполномоченный рассказала о новых проектах.

«Я вам очень признательна за выделение дополнительных ставок в аппарате уполномоченного, для того чтобы укрепить это направление деятельности. Вместе с командой мы регулярно выезжаем в территории. В разговоре с детьми я узнаю много нового, из чего рождаются новые проекты и идеи. Так, актуальная тема — работа с трудными детьми. Мы обсудили ее на встрече с федеральным детским омбудсменом. Они предложили нашему региону стать пилотом для реализации нового проекта — федерального подросткового методического центра. Думаю, объединив усилия, мы сумеем выстроить такую систему. Ну и, конечно, еще одно направление работы — это дети с психиатрическими заболеваниями. Существующих сервисов недостаточно как в государственном, так и в некоммерческом секторе. Поэтому с этой частью особенных детей, в том числе детей с аутизмом, нужно нам продолжать взаимодействовать», — рассказала о планах Евгения Майорова.

Алексей Текслер наметил совместные задачи аппарата уполномоченного и правительства области на 2022 год. По его словам, необходимо проработать возможность помощи семьям в развитии детей с ранним аутизмом через поддержку специализирующихся на этом НКО, создание новых ресурсных центров, ресурсных классов в школах, работу с детскими садами. Кроме того, по-прежнему актуальна профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Наконец, у детского омбудсмена появляется новое поле деятельности — правовая поддержка беженцам из Донбасса.