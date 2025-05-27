Детский омбудсмен рассказала главе региона о поддержке детей в Челябинской области

Только в прошлом году в адрес уполномоченного поступило почти 4000 обращений

Губернатор Алексей Текслер обсудил приоритетные направления работы с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Только в прошлом году в адрес уполномоченного поступило почти 4000 обращений, также проводились личные приемы и рабочие выезды в муниципальные образования. Глава региона положительно оценил стремление омбудсмена к открытости и проактивной работе. И попросил сделать акцент на профилактике конфликтных ситуаций.

«Уверен, что багаж знаний и опыта, который был накоплен, позволит сделать еще больше для защиты детей и создания новой инфраструктуры», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также поблагодарил омбудсмена за проведение благотворительных акций и проектов, в том числе направленных на поддержку трудных детей, детей-инвалидов, детей участников СВО (это проекты «Социальный театр», «Снеговики-добряки» и другие).

Омбудсмен заметила, что в прошлом году регион подключился к проекту «Вызов» по профилактике социального сиротства и выстраивает свой алгоритм маршрутизации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 500 детей уже вернули в семьи.

«Алексей Леонидович, спасибо вам за поддержку. Это дает большие возможности реализовывать проекты и инициативы в интересах детей. В нашем регионе по-настоящему выстроена система помощи людям. Очень быстро откликаются органы власти, и, главное, мы работаем вместе и решаем все вопросы сообща», — заявила Евгения Майорова.