Детский омбудсмен приглашает южноуральцев на фестиваль по лазер-рану

Евгения Майорова проведет личный прием

В Челябинске 6 июня в парке «Рифей» пройдет фестиваль по лазер-рану. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова пригласила южноуральцев на мероприятие, где организует личный прием.

Евгения Майорова организует в рамках фестиваля площадку омбудсмена. Приглашение для южноуральцев она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

«На фестивале у нас будет отдельная площадка, где ребята смогут лично познакомиться со мной и поговорить о том, что их волнует. На площадке детского омбудсмена вас ждёт: знакомство с роботом Женей — электронной помощницей уполномоченного, правовая викторина, личный приём Евгении Майоровой для детей и взрослых», — опубликовала она.

Защитница детских прав также анонсировала прием адвоката, член адвокатской палаты Челябинской области Дениса Смирнова.