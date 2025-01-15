Детский омбудсмен Мария Львова-Белова исполнила мечту 15-летнего челябинца

Она подарила мальчику компьютерное кресло, чтобы дистанционные уроки проходили комфортно

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подарила челябинцу Виктору специальное компьютерное кресло. О нем мальчик попросил «снеговиков-добряков».

Эту история детский омбудсмен рассказала в своих соцсетях. Мария Львова-Белова в третий раз присоединилась к благотворительной акции «Снеговики-добряки» по помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в этом году ей выпала возможность подарить чудо 15-летнему Виктору.

Подросток увлекается театром, изучает английский и китайский языки, работает аниматором и развлекает детей. Но из-за страшного диагноза — лимфома — вынужден учиться из дома. У Виктора, казалось бы, есть все для учебы: отдельная комната, рабочая зона и ноутбук. Вот только стул — кухонный.

«Сидеть подолгу за обычным стулом некомфортно, поэтому юноша попросил специальное компьютерное кресло. С удовольствием сделала для него этот подарок», — поделилась детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Теперь Виктор сможет учиться и заниматься творчеством без неудобств. К слову, мальчик обучается в лицее и показывает отличные успехи.