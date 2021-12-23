Детский омбудсмен исполнила новогоднюю мечту двух сестер из Магнитогорска

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в акции «Снеговики-добряки»

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала благотворительную акцию «Снеговики-Добряки», которая проходит в Челябинской области. Она сделала подарок для двух 14-летних сестер из Магнитогорска и записала видеообращение для всех участников акции.



Участники акции помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Главный смысл акции — исполнить детскую праздничную мечту и подарить детям в семье новогодний подарок.

Мария Львова-Белова в рамках акции выбрала историю семьи из Магнитогорска. 14-летние двойняшки Анастасия и Виктория живут с мамой, отец умер 3 года назад. Настю готовят к операции по пересадке печени, а Вика с рождения не видит и не может ходить.

Виктории детский омбудсмен подарила «Яндекс. Станцию» с голосовым помощником, а Анастасии, которая мечтает стать гейм-дизайнером, компьютерное кресло.

«Акция стала по-настоящему народной: объединила благотворителей, общественных деятелей, государственных служащих, коллективы самых разных организаций и компаний. К инициативе присоединяются семьями. Благодаря вам, дорогие друзья, милосердие распространяется дальше, и снеговики уже стали символом единения самых разных людей в общем благородном деле», — рассказала Мария Львова-Белова в своем видеообращении, которое опубликовано на сайте акции «Снеговики -Добряки».

12 декабря флешмоб снеговиков, который собирает участников акции на одной площадке прошел в Челябинске. После него многие уже вручают подарки детям. В нем участие приняли Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой и детьми.

25 декабря флешмоб состоится в Магнитогорске. Итоги акции будут подведены в январе.

Акция проходит уже третий год и каждый раз собирает все больше участников.