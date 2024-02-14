Детский невролог из Челябинска помогает жителям Донбасса

Анастасия Перевощикова обследует как детей, так и взрослых

Детский невролог, а теперь еще и один из самых молодых руководителей Челябинской областной детской клинической больницы Анастасия Перевощикова за последний год трижды была в Донбассе. По приказу Минздрава она обследовала детей, а также взрослое гражданское население и военных, а после третьей командировки стала заведующей отделением медицинской реабилитации № 2 ЧОДКБ.





Как рассказали в южноуральском Минздраве, врачей в новых регионах критически не хватает, поэтому такие специалисты там жизненно необходимы. Но и сама Анастасия признается, что ждет этих командировок.

«Когда я была в первой командировке, увидела, как мы нужны, востребованы там. Особенно это было заметно по взрослым. Врачей не хватает, а те, кто остался, уже измотаны. Бывали дни, когда я осматривала людей с шести утра до полуночи. И люди, конечно, устали. Им хочется просто погулять, например, и не опасаться за жизни родственников. Этим людям хочется максимально помочь, подбодрить, поддержать. Поэтому я жду этих командировок. Там — другая обстановка: нет бумажек, бюрократии, просто смотришь пациента и ставишь диагноз», — рассказывает Анастасия.

Проблемы по части неврологии не всегда видны и понятны. Доктор вспоминает одного пациента. В течение года 60-летнему мужчине никто не мог помочь: постоянные головные боли, ночи без сна, отчаяние и агрессия. А обследования не показывали никаких патологий.

«Было принято решение о пробном лечении диуретиками для подтверждения диагноза „доброкачественная внутричерепная гипертензия“. Через несколько дней, увидев пациента на приеме, я с трудом его узнала — улыбка на лице, отдохнувший вид. Через неделю человек вернулся к своей обычной жизни и даже задумал выйти на работу», — рассказывает доктор.

Военных пациентов Анастасия Перевощикова вспоминает с особой теплотой.

«Поддерживаю общение со своими пациентами. Жду, когда у них закончится военный контракт и они вернутся домой, сообщат, что живы-здоровы», — говорит она.

Медик награждена медалью Луки Крымского. Награду президент Владимир Путин учредил в 2020 году, в разгар борьбы с коронавирусом. Сегодня время других подвигов, но смелость и преданность профессии востребованы и высоко ценятся во все времена.