Детский музей в Челябинске изменил цены с 1 июля

Приводим новую стоимость входных билетов

Детский музей Государственного исторического музея Южного Урала заявил об изменении цен на билеты с 1 июля. Предупреждение размещено на официальной странице музея «ВКонтакте».

«С 1 июля в „Детском музее“ изменится стоимость билетов»,

— обращаются к посетителям представители администрации.

Так, осмотр экспозиции «Родной дом: башкирская юрта и русская изба», а также выставки игрушек без экскурсии обойдется взрослым и детям от 7 лет в 150 рублей с человека. Пенсионеры и инвалиды могут купить билеты со скидкой за 75 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

В сопровождении экскурсовода за те же выставки нужно платить по 200 рублей (для взрослых и детей от 5 лет) и 120 рублей (для пенсионеров и инвалидов). Дети до 5 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.