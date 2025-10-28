Детский лагерь из Челябинской области вошел в десятку лучших в стране

«Еланчик» стал победителем всероссийского конкурса в категории «круглогодичная организация детского отдыха»

Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» из Челябинской области вошел в десятку лучших в стране, став победителем Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России — 2025». Лагерь одержал победу в категории «круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Высокая оценка в категории круглогодичных организаций подтверждает развитую инфраструктуру лагеря и его способность обеспечивать качественный детский отдых в любое время года.

Награждение прошло в рамках форума «Большие смыслы», где более 1100 экспертов со всей страны подвели итоги Года детского отдыха и обсудили цифровизацию, создание инклюзивной среды и внедрение единых воспитательных программ в детских лагерях России.