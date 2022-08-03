Детские хирурги Челябинской области займутся трансплантацией печени и почек

Специалисты ЧОДКБ пройдут обучение у главного трансплантолога России Сергея Готье

В Челябинской областной детской клинической больнице будут проводить операции по пересадке печени и почек. Для этого врачи пройдут обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве. Соответствующая договоренность уже достигнута с главным трансплантологом России Сергеем Готье, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Крупнейшую детскую больницу региона академик РАН Сергей Готье посетил накануне. Вместе с главным врачом ЧОДКБ Галиной Киреевой он обсудил вопросы дальнейшего развития программы трансплантации органов и донорства в Челябинской области.

«Я приятно удивлен уровнем вашей клиники. Мы достигли определенных договоренностей о сотрудничестве между нашим центром и детской областной больницей. В том числе ваши специалисты уже в ближайшее время начнут стажировки у нас в центре. Имеются все основания для того, чтобы медицина области, в том числе детская, полностью обеспечивала себя трансплантационной помощью», — подчеркнул Сергей Готье.

В настоящее время в ЧОДКБ наблюдается 30 детей после трансплантации печени, восемь — после пересадки почек и один ребенок — после двойной трансплантации (печени и почек). Все они прошли через операцию в Москве.

«Обучение врачей ЧОДКБ и строительство нового хирургического корпуса в Челябинской области позволит оказывать эту помощь детям прямо в регионе», — уточнили в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

Вместе с обучением специалистов на Южном Урале планируют заняться развитием органного донорского движения.

За 2021 год в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова выполнили 716 трансплантаций органов: 211 пересадок сердца (198 — взрослым и 13 — детям), 311 — почки (61 — детям), 181 — печени (119 операций детям), 2 — поджелудочной железы, 9 — легких и 2 комплекса сердце-легкие.