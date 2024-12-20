Детские пособия жители Челябинской области получат досрочно

Выплаты зачислят на банковские счета до новогодних каникул

25 декабря жители Челябинской области получат детские пособия. Досрочно выплаты поступят на счета в банках из-за приближающихся новогодних праздников. Они выпадают на первую неделю января, а обычно в начале месяца происходит зачисление. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда региона.

Родители досрочно получат единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплату на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, ежемесячную выплату из материнского капитала.

Пенсии за декабрь поступили на счета в банке 17 и 19 декабря. «Почта России» выплатит пособия и пенсии с учетом режима работы своих отделений. Тем родителям, кто получил пособия за декабрь досрочно, деньги за январь предоставят в феврале 2025 года, то есть уже по стандартному графику.

Доставка пенсии за январь зависит от способа получения. С 2 января 2025-го ее начнет выплачивать почта с учетом режима работы отделений. На счета в банках пенсия поступит по графику.