Детские пособия за декабрь южноуральцам выплатят в декабре

А пенсию пожилым — по обычному графику

Новогодние праздники повлияют на график выплат пособий и пенсий в декабре — январе, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

Если семья получает детские пособия на банковскую карту, то выплаты за декабрь придут не в начале января, а досрочно — 25 декабря. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим и неработающим родителям, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, а также выплаты из материнского капитала.

Следующее перечисление пособий родителям будет в феврале 2025 года — за январь.

«Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», — добавляют в пресс-службе.

Пособия и пенсии жителям региона, которые получают их на почте, будут доставлены в декабре в зависимости от графика работы почты.

Доставка пенсии за январь начнется с 2 января без переноса сроков в связи с праздниками, но только в рабочие дни почты.

На банковские счета пенсия поступит по обычному графику.