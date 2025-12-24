В Челябинской области семьи, которые получают пособия на детей на счета в банках, получат выплаты за декабрь досрочно — 25 и 26 декабря, сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Социального фонда России.
Так, 25 декабря южноуральцы получат:
— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;
— выплату на первого ребенка до 3 лет;
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву (мобилизованного).
А 26 декабря Соцфонд перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала.
«Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня», — отмечают в Соцфонде.
Жителям региона, которые получают пособия на почте, средства за декабрь будут доставлены в январе в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Почтальоны начнут доставку выплат на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пособие в кассе почтового отделения. Доставка через почту продлится до 24 января.
Выплаты за январь будут перечислены по стандартному графику.