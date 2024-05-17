Детские онкологи Челябинска призвали родителей фотографировать детей со вспышкой

Это помогает выявить агрессивный рак, ведущий к слепоте, на ранней стадии

Онкологи Челябинской областной детской клинической больницы предлагают родителям фотографировать детей со вспышкой. По таким фото можно обнаружить злокачественную и агрессивную опухоль — ретинобластому.

«У каждого наверняка есть фотографии, на которых у ребенка красные глаза. Этот эффект возникает потому, что вспышка отражается от глазного дна. Если же что-то закрывает глазное дно, то свечение глаз на фотографиях будет не красным, а белым», — рассказывают врачи.

По словам главного детского онколога области Сергея Коваленко, белое свечение на зрачках ребенка не обязательно означает ретинобластому, но это всегда стоит проверить. Если обнаружить опухоль рано, она хорошо поддается лечению — современные технологии и химиотерапия могут спасти жизнь и зрение ребенка.

«Большая просьба к родителям — не игнорируйте профилактические осмотры у офтальмолога по возрасту. Обязательно посещайте врача, даже если вам кажется, что ребенка ничего не беспокоит», — отметила заведующая отделением офтальмологии ЧОДКБ, главный детский офтальмолог области Елена Ядыкина.

Ранее хирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели операцию ребенку, который во время игры облился кипятком. Врачи восстановили мальчику потерянные из-за ожогов волосы.