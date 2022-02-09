Детские капризы нельзя усмирять гаджетами

Телевизор также не лучшее успокоительное для ребенка

Немалая часть современных родителей выбирает наиболее простой способ, чтобы успокоить раздраженного ребенка. Они просто дают в руки малышу телефон или включают телевизор, чтобы тот притих и не отвлекал взрослых от дел.

Приобретая спокойствие подобным образом, родители даже не понимают, чем это для них обернется позже. Всякий экран, будь то смартфон, планшет, ноутбук или телевизор, является источником синего света, который отрицательно сказывается на здоровье и взрослых, и тем более детей, например, это аукнется плохим качеством сна.

Однако на этом проблемы не заканчиваются, представителям науки удалось прийти еще к одному не очень приятному выводу.

«Подобная мера препятствует выработка навыка, отвечающего за самоуспокоение, то есть, потом детям становится сложно или невозможно управлять своими эмоциями, держать их под контролем», — сообщают ученые.

Получается, что взрослые сами вырабатывают у подрастающего поколения безусловный рефлекс, усложняя тем самым дальнейшую жизнь детей. К тому же это способствует формированию гаджетозависимости, позже эти же родители будут жаловаться, что дети не выпускают из рук телефонов.