Детская железная дорога в Челябинске перевезла за лето около 32,5 тысячи пассажиров

Юные жители Челябинской области попробовали себя в роли машинистов и монтеров

За летний сезон поездки по малым магистралям в Челябинске, Кургане и Оренбурге совершили почти 55 тысяч человек. Челябинская детская железная дорога перевезла 32,5 тысячи пассажиров, практику прошли 685 железнодорожников. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе РЖД.



Перед тем как приступить к пассажирским перевозкам, ребят знакомили с должностными обязанностями по основным железнодорожным профессиям и правилами безопасности. Далее они применяли эти знания на практике. Юные южноуральцы выполняли обязанности машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, электромехаников.



Летняя практика помогает ориентировать воспитанников на обучение железнодорожным профессиям и на работу в дальнейшем в подразделениях железнодорожного транспорта. Подготовка детей ведется в условиях, приближенных к реальным.

Автор: Ксения Рындина