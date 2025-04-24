Детская железная дорога в Челябинске начнет работать 1 мая

Дети до трех лет могут кататься по ней бесплатно

C 1 мая открывается 76-й летний сезон на Челябинской детской железной дороге в парке Гагарина. Первый рейс отправится в 10:26 по местному времени от станции «Звездная», сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Практику на детской железной дороге этим летом пройдут более 700 юных железнодорожников. После специального обучения ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и в других железнодорожных профессиях», — отмечают в пресс-службе.

По будням (со среды по пятницу) первый рейс будет отправляться со станции «Звездная» в 10:36, последний рейс — в 17:00.

В выходные и праздничные дни первый рейс отправляется со станции «Звездная» в 10:26, последний рейс — в 17:26.

Понедельник и вторник на детской железной дороге — выходные.

Стоимость билетов туда и обратно: детский (от 3 до 10 лет) — 250 рублей, взрослый — 300 рублей.

Стоимость билетов в одну сторону: детский (от 3 до 10 лет) — 200 рублей, взрослый — 250 рублей.

Дети до 3 лет едут бесплатно.