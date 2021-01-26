В прошлом году детская урология ОКБ № 3 переехала под крыло Челябинской областной детской клинической больницы. Постоянные пациенты этого отделения были против таких изменений и даже пытались отстоять право лечиться на старом месте. Во вторник, 26 января, власти области объяснили, почему это невозможно.
«Реорганизация отделения уже прошла. Детская урология будет работать только на базе ЧОДКБ. Мы встречались с коллективом „тройки“, вместе ездили в детскую областную больницу. В настоящее время большинство сотрудников среднего медперсонала и один врач сделали выбор. У остальных есть два месяца на размышление», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
В помещения бывшей детской урологии ОКБ № 3 временно въехало гнойное отделение. В будущем это место могут занять кардиология, отделение реабилитации после острого нарушения мозгового кровообращения или уникальное отделение для пациентов со спинальными травмами. Решение еще не принято.
«Я хочу обратить внимание на несколько нюансов данной реорганизации. ОКБ № 3 не имела лицензии на оказание педиатрическое помощи. Те же детские аппараты ИВЛ есть только в детской областной больнице. Реорганизация совершенно обдумана и логична. Высокотехнологичная помощь детям должна оказываться только в специализированных высокотехнологичных детских больницах, где есть лицензия и сответстующие специалисты», — поддержала министра первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Также власти Челябинской области заявили о досрочном возвращении ковидных баз в плановую медицину. С февраля в поликлиниках области возобновится диспансеризация.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом