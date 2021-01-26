Детская урология в челябинской ОКБ № 3 работала без лицензии

Власти области объяснили перевод отделения в другую клинику

«Реорганизация отделения уже прошла. Детская урология будет работать только на базе ЧОДКБ. Мы встречались с коллективом „тройки“, вместе ездили в детскую областную больницу. В настоящее время большинство сотрудников среднего медперсонала и один врач сделали выбор. У остальных есть два месяца на размышление»,

— рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Я хочу обратить внимание на несколько нюансов данной реорганизации. ОКБ № 3 не имела лицензии на оказание педиатрическое помощи. Те же детские аппараты ИВЛ есть только в детской областной больнице. Реорганизация совершенно обдумана и логична. Высокотехнологичная помощь детям должна оказываться только в специализированных высокотехнологичных детских больницах, где есть лицензия и сответстующие специалисты»,

— поддержала министра первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.