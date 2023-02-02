«Благодаря региональной программе модернизации первичного звена наша больница пополняется новым современным медицинским оборудованием. Недавно в детскую поликлинику поступила современная стоматологическая установка. Оборудование было установлено за короткие сроки и уже применяется в работе с маленькими пациентами», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской больницы Южноуральска Сергей Четин.
Детская поликлиника давно нуждалась в подобной технике. Стоматологическая установка состоит из кресла для пациента и столика с инструментами для врача. Ее цена превышает 950 тысяч рублей.