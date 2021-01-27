Во вторник, 26 января, Центральный районный суд Челябинска вынес положительное решение по иску семьи Пискуновых из Копейска. Напомним, год назад они потеряли девятилетнюю дочь Кристину. Девочка умерла в стационаре от отека мозга. Перед этим ее пытались лечить от ротавируса и гастрита.
«Иск родителей удовлетворили частично», — рассказала информационному агентству «Первое областное» консультант Центрального районного суда Челябинска Елизавета Анисимова.
В суде родным удалось доказать, что ребенок погиб из-за несвоевременной постановки диагноза. Поэтому тяжесть наказания разделят детская поликлиника Копейска и Минздрав Челябинской области. Вина больницы, где скончался ребенок, в суде не доказана.
Родители требовали компенсацию в размере 4 млн. рублей, суд постановил выплатить пострадавшим 1,5 млн. рублей.
«В настоящий момент юридическая служба минздрава области изучает решение по данному делу. Медицинская организация в Копейске прошла множество проверок и аудитов со стороны Министерства здравоохранения региона, Росздравнадзора, следственных органов, в том числе был принят ряд жестких управленческих решений. Таких случаев, как в январе 2019 года, допускать категорически нельзя», — заявили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Напомним, практически одновременно с Кристиной в Копейске умерли еще два ребенка. В их смерти родители также обвинили врачей.
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