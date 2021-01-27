Детская поликлиника и минздрав выплатят 1,5 млн рублей за смерть школьницы из Копейска

Вину медиков и чиновников признал челябинский суд

Во вторник, 26 января, Центральный районный суд Челябинска вынес положительное решение по иску семьи Пискуновых из Копейска. Напомним, год назад они потеряли девятилетнюю дочь Кристину. Девочка умерла в стационаре от отека мозга. Перед этим ее пытались лечить от ротавируса и гастрита.



«Иск родителей удовлетворили частично», — рассказала информационному агентству «Первое областное» консультант Центрального районного суда Челябинска Елизавета Анисимова.



В суде родным удалось доказать, что ребенок погиб из-за несвоевременной постановки диагноза. Поэтому тяжесть наказания разделят детская поликлиника Копейска и Минздрав Челябинской области. Вина больницы, где скончался ребенок, в суде не доказана.



Родители требовали компенсацию в размере 4 млн. рублей, суд постановил выплатить пострадавшим 1,5 млн. рублей.



«В настоящий момент юридическая служба минздрава области изучает решение по данному делу. Медицинская организация в Копейске прошла множество проверок и аудитов со стороны Министерства здравоохранения региона, Росздравнадзора, следственных органов, в том числе был принят ряд жестких управленческих решений. Таких случаев, как в январе 2019 года, допускать категорически нельзя», — заявили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, практически одновременно с Кристиной в Копейске умерли еще два ребенка. В их смерти родители также обвинили врачей.



