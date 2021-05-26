Детская парусная регата соберет на Тургояке юных гонщиков со всей страны

Соревнования посетит Федор Конюхов





На озере Тургояк пройдет ежегодная, ставшая девятой, детская парусная регата. С 7 по 12 июня на базе клуба-отеля «Золотой пляж» она соберет сотни ребят со всех страны, которые будут состязаться в классах «Оптимист» и «Кадет» на «Кубок путешественника Федора Конюхова». Традиционно соревнования посетит и сам легендарный путешественник.

Для участников гонок предстоящая регата — это возможность посетить мастер-классы и встретиться с легендарным Федором Конюховым.

9 мая 2019 года великий путешественник успешно завершил первый этап исторического кругосветного перехода на весельной лодке «АКРОС» через Южный океан от берегов Новой Зеландии до пролива Дрейка (Чили). Переход длился 154 дня. Конюхов стал первым человеком в истории, которому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке через Южный океан в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах. Начало следующего этапа перехода было запланировано на декабрь 2019 года, маршрут — от мыса Горн (Чили) до мыса Люин (Австралия), но из-за пандемии было перенесено на неопределенный срок. В марте 2021 года оргкомитет группы перехода решил возобновить путешествие: старт намечен на декабрь 2021 года, отправной точкой станет мыс Горн (Чили).

Коронавирусные ограничения в прошлом году также стали поводом для отмены парусной регаты. В этом году от соревнований ожидают масштаб и зрелищность.