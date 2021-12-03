Детская неотложка в Челябинске ищет волонтеров с машинами

Автомобили нужны в течение рабочего дня

Из-за теплой и влажной погоды в Челябинской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. На карантин уходят целые классы и школы. А это значит, что медики сейчас завалены работой и им нужна помощь. Детская неотложка ОКБ № 2 ищет помощников с автомобилями.

«В понедельник мы получили 300 вызовов на дом. Вчера — двести заявок. Сегодня утром их уже 140. А врачей всего несколько человек. Обежать все адреса не получится даже за сутки. Нам нужна помощь волонтеров с машинами», — говорит заведующий детской неотложкой ОКБ № 2 Владислав Волков.

По словам доктора, самый пик вызовов — с 9 утра до конца рабочего дня. Волонтеры нужны как раз на это время. База медиков находится на улице Шота Руставели, 2. Неотложка работает по окрестным микрорайонам, а ночью — по всему Ленинскому району.

Перевозкой больных детей неотложка не занимается. Для этого медики вызывают на адрес бригаду скорой. Поэтому волонтерам придется возить только медиков. Со своей стороны Владислав Волков обещает помощникам выдать необходимые средства индивидуальной защиты.

Желающих помочь медикам просят звонить по телефону 256-95-09.