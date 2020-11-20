Детская хоккейная команда из Озёрска не может тренироваться в родном городе

У ребят проблемы с местной ДЮСШ.

В Озёрске развернулась недетская драма с детьми. Дело в том, что местная хоккейная команда «Атом», где играют ребята 2010—2011 года рождения, хочет играть на первенстве области за родной город, но не может этого сделать.

Юные хоккеисты занимались в местной детско-юношеской спортивной школе и решили уйти оттуда и стать самостоятельной командой, потому что не устраивал тренер, у которого специальность — «тренер по велоспорту». Хотя мужчина давно переквалифицировался в тренера по хоккею и со своими подопечными завоёвывал медали первенств. Однако право замены тренера действительно остаётся за родителями. Что они и посчитали нужным сделать.

Родители нашли себе нового руководителя, который их полностью устраивает. Он уже занимается с детьми. Только здесь тоже есть нюанс: мужчина не имеет никакого спортивного образования, а лишь опыт игры в хоккей и работы тренером. При этом его основная деятельность — работа на местном комбинате.

Как сообщила начальник Управления образования администрации Озёрского городского округа Любовь Горбунова, они готовы принять в штат ДЮСШ этого мужчину. Но для этого его нужно отправить на курсы переквалификации.

«Вопрос находится в стадии решения. Родители этих детей хотели бы, чтобы именно он тренировал их детей. Мы не против, мы видим потенциал. Но нужно, чтобы он получил профильное образование. Мы сейчас ищем варианты, как ему за короткое время получить квалификацию», — сообщила «Первому областному» Любовь Горбунова.

Пока решается вопрос с тренером, детям в любом случае нужно продолжать работать. Для этого им нужно место для занятий. Здесь тоже возникли проблемы. Для детско-юношеской школы местная администрация предоставляет лёд для тренировок и соревнований на местном стадионе «Труд» бесплатно. Для всех остальных — лишь на коммерческой основе. Стоимость льда — три тысячи рублей в час. Именно это не устраивает родителей команды «Атом». Ситуацию также объяснил Сергей Родин, директор МБУ «Арена», которой принадлежит стадион «Труд».

«Они просто команда, как любители. А любители у нас все занимаются на платной основе. Мы ведь лёд должны приготовить, содержать, а это дорого. Мы ничего не нарушаем, у нас есть постановление депутатов, на основании которого кого-то мы можем пускать на тренировки бесплатно, кто-то занимается на платной основе», — отметил Сергей Родин.

В настоящее время родители игроков детской хоккейной команды «Атом» оплачивают лёд для занятий своих ребят. Только не в Озёрске, а в соседнем Кыштыме, на расстоянии 12 километров от Озёрска, где час тренировки стоит ещё больше. Хотя в родном городе им предложили более выгодные условия занятий. Но это уже выбор самих родителей. Теперь остаётся только ждать, пока их выбранный тренер получит квалификацию, чтобы работать при ДЮСШ. Именно тогда у детей появится возможность бесплатно тренироваться в родном Озёрске и завоёвывать медали.