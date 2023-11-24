Детсады и школы Челябинской области получат тактильные книги для слабовидящих

Комплекты изданий уже получили дети Кыштыма, Карабаша и Челябинска

Благотворительный фонд РМК подарит детским садам и коррекционным школам Свердловской и Челябинской областей 100 специализированных комплектов книг для слепых и слабовидящих ребятишек.

Чтобы дети с нарушением зрения могли прикоснуться к чудесному миру литературы, для них создали специальную серию цветных иллюстрированных рельефных книжек. В развивающий комплект «Сказки народов России» входят две тактильные книги со сказками, занимательные задания с карточками, кроссвордами и лабиринтами, а также «читающий карандаш» — это электронное устройство для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов.





Благодаря тактильным изданиям дети с нарушением зрения смогут познакомиться с удивительными историями. Например, книга «Таежные сказки» включает в себя шесть легенд народов Сибири. Маленькие читатели встретят на страницах не только зайца и медведя, но еще и барсука, марала, журавлей и других жителей леса, которые не так уж часто становятся героями сказок. Ребята познакомятся с мировосприятием людей, жизнь которых полностью зависит от леса, для которых тайга — родной и любимый дом.

Также в комплект входят «Речные сказки» — это легенды народов, проживающих по берегам крупнейших рек России: Волги, Дона, Амура, Лены, Ангары, Енисея, Оби. Дополняет набор обучающий комплект «Путешествие по странам и континентам. Выпуск 3» для слепых детей и детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста.

«Нам бы очень хотелось, чтобы дети могли познавать мир без ограничений. С 2021 года мы помогаем слабовидящим детям из коррекционных классов и детских садов читать с помощью уникальных изданий, которые полностью подходят для тактильного изучения. Уверена, эти книги не только обогатят новыми знаниями, доставят огромное удовольствие детям с нарушением зрения, но и станут хорошим подспорьем в развитии остаточного зрения, осязания, слуха и интеллекта», — говорит руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Книги уже получили коррекционные школы и детские сады Кыштыма, Карабаша и Челябинска, в ближайшее время наборы отправятся в Копейск, Коркино, Еманжелинск и Магнитогорск. Напомним, Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За годы работы фонда поддержку получили более трехсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило более 4 млрд рублей.