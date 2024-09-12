Детсад в Кыштыме выплатит 300 тысяч рублей за травму воспитанника на прогулке

Деньги — компенсация морального вреда, связанного с причинением вреда здоровью

В Кыштыме суд обязал детский сад выплатить матери воспитанника 300 тысяч рублей за то, что ребенок повредил руку на участке. Женщина подала иск к учреждению, требуя компенсировать причиненный травмой моральный вред.

В суде рассказали об обстоятельствах получения травмы: во время прогулки после игры мальчик выпрыгнул из деревянной машинки и упал на левую руку. Представитель ответчика, детсада № 24, в судебном заседании исковые требования не признала, пояснила, что случившееся — это несчастный случай, медицинский работник оказала ребенку первую медицинскую помощь. Поэтому полагала требования слишком завышенными. Представители управления по делам образования и мэрии Кыштыма также посчитали сумму, заявленную в иске, несоразмерной.

Однако помощник прокурора и мать несовершеннолетнего в судебном заседании заявленные требования поддержали в полном объеме, и суд, оценив доводы сторон, встал на сторону истицы и обязал детсад выплатить 300 тысяч.