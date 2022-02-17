В Челябинской области на базе детского сада № 18 деревни Казанцево Рощинского сельского поселения открыли Родительскую академию. На создание консультационного центра учреждение получило федеральный грант. С учетом субсидий из областного и местного бюджетов общий объем финансирования составил почти 3 миллиона рублей. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В центре „Славинская родительская академия“ консультацию психолога, логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя и старшего воспитателя могут получить родители детей трех-восьми лет», — уточнили в правительстве Челябинской области со ссылкой на газету «Сосновская нива».
На сайте детского сада указано, с какими педагогами и в какое время может связаться любой родитель из Сосновского района или любого региона России.
Общий объем финансирования проекта составил почти 3 миллиона рублей. Из них 2 553 000 — за счет федерального гранта, 300 тысяч — из регионального бюджета, еще 50 тысяч перечислит районный бюджет.
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