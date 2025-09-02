Детсад в челябинском поселке Западном практически готов к приему детей

Учреждение смогут посещать 278 детей

В поселке Западном, который находится в микрорайоне Белый Хутор, готовят к открытию детский сад на 278 мест. Во вторник, 2 сентября, здесь побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передают с места корреспонденты ИА «Первое областное».

Двенадцать групп, спортзал, пищеблок и участки — готовность 99—100 процентов. Сейчас детский сад проходит итоговую проверку государственного строительного надзора.









Осталось решить юридические вопросы по передаче объекта в собственность Челябинска.

Впрочем, пока они решаются, комитет по делам образования города не теряет времени и занимается комплектацией педсостава и обслуживающего персонала для садика.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу решить все вопросы до конца текущего года.