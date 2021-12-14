«Детокс» для дома: зачем нужно проводить уборку перед Новым годом и как это правильно делать?

Разбираемся со специалистами, как навести порядок перед праздником

В Новый год каждый из нас хотел бы войти без груза старых вещей: немодной одежды, старых игрушек, лишней техники, поломанной мебели и прочитанных книг. Поэтому перед праздником принято устраивать глобальную генеральную уборку или, как иначе называют этот процесс, расхламление. Несколько лет назад в России появилась профессия «организатор пространства». Такие специалисты профессионально подскажут, как правильно избавиться от ненужных вещей. Руководитель «White House» Алена Шумилина и ведущий специалист компании Татьяна Чирва, которые организуют пространство челябинцев, рассказали ИА «Первое областное», как правильно проводить новогодний «детокс» для дома.

«Дома сейчас переполнены ненужными предметами. Конечно, у каждой вещи есть своя история. Помимо ее назначения, она несет информацию — где была куплена, кем изготовлена, как и в какой период попала в ваш дом, это определенный жизненный этап, опыт, эмоции, воспоминания. Но Новый год — это начало нового этапа, чистая страница. Перед тем как продумывать планы, ставить грандиозные цели и внедрять новые привычки, нужно очистить для этого все вокруг себя», — говорит Алена Шумилина.

Организаторы пространства уверены, что расхламление не только позволит физически освободить место на ваших полках и в шкафах, но и даст возможность тратить меньше времени на уборку и наведение порядка.





Начинать уборку специалисты предлагают со своей «личной зоны». Все вещи можно разобрать по трем категориям: гардероб, ванная комната, сентиментальные вещи.

1. В гардеробе хранится много вещей, которые могут уже не соответствовать моде, вашему образу жизни, размеру, утратили внешний вид (дырочки, катышки, выцветшие вещи).

2. Ванная комната. Часто в Новый год нам дарят различные косметические средства. Поэтому, разобрав ванную комнату, вы будете знать, что у вас уже есть. Нередко в этой зоне хранятся просроченные средства, от которых тоже пора избавиться.

3.Сентиментальные вещи. Возможно, за все время, что хранятся эти вещи, изменилось ваше мировоззрение, они уже не вызывают тех эмоций, что были раньше, а может, даже вызывают скорее неприятные воспоминания.

«Как правильно начинать уборку? Создайте приятную обстановку: включите музыку, проветрите комнату. Подготовьте площадку для разбора вещей. Достаньте коробки или пакеты и подпишите их: отдать, продать, ремонт, стирка/чистка, переработка, благотворительность. У вас могут быть другие варианты. На практике часто у своих клиентов ненужные вещи мы увозим в „Вещеворот“, например», — отметила Татьяна Чирва.

Очень важно начинать разбор не с тех вещей, которые вы хотите выбросить, а, наоборот, с тех, которые вы бы хотели оставить и которые дарят вам приятные эмоции.

«Соберите абсолютно все вещи, которые хранятся в зоне, которую вы разбираете. Очень важно видеть все сразу. Это дает точное представление о том, сколько вещей всего у вас есть. Большинство людей испытывают шок при виде всего объема вещей. Разделить все на подкатегории. Например, в ванной комнате: расчески, косметика по уходу, декоративная косметика, медикаменты и так далее. У всех будут свои категории», — поделилась Алена Шумилина.

Как понять, стоит ли оставить эту вещь? Задаете себе вопросы:

Нравится ли мне она?

Если нет, зачем я храню ее?

Соответствует ли она моему нынешнему образу жизни?

Актуальна ли эта вещь сейчас?

Если да, то почему я ее не ношу?

Буду ли я ее носить?

Если да, то подходит ли она к другим вещам?

Если не будет этой вещи, смогу ли я заменить ее другой?

Что важнее для меня: хранение этой вещи, которая занимает место, или свободное пространство для актуальных и любимых и новых вещей?

Сделает ли сохранение данного предмета меня счастливым, подарит ли радость?





Также при разборе разделяем вещи на категории:

1. Хочу дать шанс. Вещи, которые сейчас не используются, но могут пригодиться. Установить себе сроки для обдумывания и убрать не очень далеко.

2. Вещи несут память. Это могут быть памятные вещи (например, сумка, сшитая своими руками, но носить ее вы никогда не будете). Убираем так, чтобы видеть, но не на самую первую полку.

3. Вещи, которые вообще не нравятся. Подумать, что из этого списка можно отдать, продать, подарить. Раскладываем по заранее подготовленным и подписанным коробкам или пакетам. И еще одно обязательное условие: устанавливаем сроки всем вещам, которые нужно отдать или продать. Чтобы все, что отложили, не осталось лежать мертвым грузом в этих коробках.

«После разбора раскладываем вещи по местам. Есть несколько правил для сохранения порядка: подобное хранится с подобным; что используется чаще — размещаем ближе, что реже — убираем выше, глубже. Количество категорий вещей не ограничено, главное, чтобы вам был понятен принцип разделения. Желательно убрать вещь на то место, где удобно брать и возвращать на место. Если это общая зона пользования вещами, то учитываем потребности других членов семьи», — советует Татьяна Чирва.

После того как вы проведете разбор всех своих вещей, организаторы пространства рекомендуют внедрять в свою жизнь привычку осознанного потребления.

Перед покупкой подумайте: нужна ли эта вещь мне? Буду ли я ею пользоваться? Приносит ли она мне радость? Если три да — она ваша! Принимайте и наслаждайтесь ею. Но если есть сомнения — отложите эту вещь и не покупайте ее, доверившись первой эмоции. И пусть наступающий Новый год принесет в ваши души, семьи и дома порядок, гармонию и счастье.