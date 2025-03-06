Дети в интернете: большинство родителей хотели бы оградить их от негатива

Россияне хотели бы оградить несовершеннолетних от негативного контента



Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой законодательно закрепить процедуру верификации возраста интернет-пользователей. Результаты опроса SuperJob показывают, что большинство россиян эту идею поддерживают.

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob с 26 февраля по 4 марта 2025 года среди 1600 представителей экономически активного населения России (старше 18 лет) из 362 населенных пунктов, 57% респондентов высказались за обязательную верификацию возраста в Сети. Среди родителей несовершеннолетних детей поддержка инициативы еще выше — 63%. Женщины (65%) оказались более склонны поддержать инициативу, чем мужчины (49%). Наиболее активную поддержку инициативе оказали респонденты старше 45 лет (60%).

Инициатива Москальковой направлена на защиту детей от нежелательного контента, свободный доступ к которому сейчас обеспечивается простой отметкой о достижении совершеннолетия. Однако 25% опрошенных выступили против верификации, аргументируя свою позицию возможностью обхода ограничений и усилением государственного контроля. Среди наиболее распространенных возражений звучали: «Я против запретов, которые можно обойти» и «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».

Несмотря на разногласия, опрос демонстрирует значительную поддержку идеи верификации возраста в интернет-пространстве, особенно среди родителей. Вопрос о том, как будет реализована эта инициатива и какие механизмы будут использованы для верификации, остается открытым.