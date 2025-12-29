Дети — участники акций из Челябинской области получили подарки от губернатора

В резиденцию приехали семьи, которые отправляли письма на «Елку желаний» и «Снеговики-добряки»

В преддверии Нового года в резиденции губернатора Челябинской области состоялась торжественная встреча, на которой Алексей Текслер лично вручил подарки детям — участникам благотворительных акций «Елка желаний» и «Снеговики-добряки». Создать праздничную атмосферу помогли Дед Мороз и Снегурочка.

«Мы собрались в этом красивом зале в канун Нового года, Рождества — это время исполнения желаний. Вы знаете, что мне в рамках акций, которые проводятся в нашем регионе, достались ваши пожелания. И я очень рад сегодня помочь Дедушке Морозу и вручить вам эти подарки. Уверен, что они доставят вам радость», — обратился к детям глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил родителей и близких за их вклад в развитие детей, отметив, что нет ничего важнее для семьи, чем успехи ребенка.

«Для того чтобы все получалось в этой жизни, нужно стараться. Нужно делать так, чтобы родные и близкие гордились вами», — добавил губернатор.

В рамках акции «Елка желаний» исполнились заветные мечты нескольких детей. Братья Кирилл и Сергей из поселка Есаульского получили конструкторы LEGO DUPLO с шуруповертом, а также собаку-робота и набор энциклопедий. Челябинке Анне губернатор вручил профессиональные фигурные коньки и художественный набор. В федеральной части акции участвовали Елизавета и Алексей из села Долгодеревенского, которым подарили румбокс и детский скалодром. Полина из Усть-Катава стала обладательницей умной колонки «Яндекс. Станция».





Также в рамках акции «Снеговики-добряки» губернатор исполнил желания подростков: Сергей из Полетаево получил компьютерную клавиатуру и мышь, а Никита из Челябинска — ракетку для настольного тенниса. Семья Алексея Текслера традиционно участвует в этой акции. В этом году их снеговик-богатырь занял почетное место в общей экспозиции.

«Я хотел бы, чтобы сегодня новогодние чудеса не заканчивались. Желаю вам хорошо отпраздновать Новый год и Рождество в кругу семьи. У нас замечательный регион, в котором живут замечательные люди. Я вновь убеждаюсь в этом, когда вижу, какие у нас дети, какие взрослые, — это здорово. Челябинская область — одна большая семья. С наступающим Новым годом!» — поздравил всех Алексей Текслер.