Дети-сироты в Челябинской области получат средства на аренду жилья в повышенном размере

Кроме того, с 2025 года размер выплаты будет индексироваться

Дети-сироты в Челябинской области получат средства на аренду жилья в повышенном размере. Законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по инициативе губернатора Алексея Текслера, поддержали депутаты на заседании комитета по социальной политике.

Напомним, такая мера соцподдержки, как компенсация расходов за наем жилого помещения, введена в регионе с 1 января 2022 года. Ее получают лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Компенсация выплачивается ежемесячно в размере 100% от платы за жилое помещение, но не более 6 тысяч рублей в городских округах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах Челябинской области. В настоящее время получателями выплаты являются 258 человек.

«Депутаты комитета единогласно поддержали решение губернатора об увеличении выплаты. Действительно, стоимость аренды жилья поднялась значительно. В связи с этим с 1 июля 2024 года планируется увеличить выплату детям-сиротам до 10 тысяч рублей в городских округах и до 5 тысяч в муниципальных районах. Важно, что с 2025 года размер выплаты будет индексироваться», — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Проект закона будет рассмотрен депутатами на майском заседании областного парламента.