Дети с трех лет из Челябинской области получат новое лекарство от гепатита С

Раньше безинтерфероновая терапия была доступна только подросткам

В России зарегистрирован препарат, который позволяет проводить безинтерфероновую терапию хронической формы гепатита С у детей младшего возраста. Уже в 2023 году его будут бесплатно раздавать маленьким пациентам из Челябинской области. Об этом в четверг, 16 марта, заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

До 2017 года для лечения гепатита С в Челябинской области применялись интерферонсодержащие схемы. Курс лечения такими препаратами был долгим, сложно переносился многими пациентами, в особенности детьми. Поэтому категории до 18 лет его назначали при значительном прогрессировании заболевания. Безинтерфероновая терапия считается более безопасной, эффективной и назначается относительно коротким курсом.

«Челябинская область одной из первых в России перешла на безинтерфероновую терапию хронической формы болезни. С 2021 года бесплатное лечение получают взрослые и дети с 12 лет. А с этого года препарат будут получать дети с 3 лет. Для маленьких пациентов и их родителей это большой прорыв, ведь чем раньше начата терапия, тем выше шанс предотвратить осложнения и улучшить качество жизни»,

— говорит Ирина Гехт.

Напомним, бесплатное лечение южноуральцев с гепатитом С проводится с 2005 года в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области». С 2021 года на противовирусные препараты ежегодно выделяется более 258 миллионов рублей — это позволяет лечить более 600 пациентов в год.