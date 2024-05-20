Дети поселка Зауральского рискуют здоровьем на дворовой площадке

Местные жители пожаловались в прокуратуру

Житель поселка Зауральского обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего состояния одной из детских площадок. В ходе проверки было выявлено несколько нарушений, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.



«Основание детской карусели повреждено, на поверхности скалодрома имеются сколы и детали из железа с выступающими острыми крючками, деревянная ступень лестницы детского игрового комплекса сломана, на баскетбольном щите отсутствуют кольцо и сетка», — сообщается в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию Зауральского городского поселения обязанности привести оборудование детской игровой площадки в технически исправное состояние. Еманжелинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.